Председателем избирательной комиссии Сахалинской области нового состава избрана Виктория Черкасова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 декабря 2021 года состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Сахалинской области состава 2021-2026 г.
В заседании избирательной комиссии Сахалинской области принял участие член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александр Курдюмов. Он отметил профессионализм в работе избирательной комиссии Сахалинской области и выразил уверенность в сохранении преемственности в соблюдении избирательных прав граждан.
Председателем областного избиркома единогласно всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии избрана Виктория Черкасова.
Александр Курдюмов передал вновь избранному председателю облизбиркома поздравление председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой.
«Ваш опыт и профессиональная компетенция вызывают глубокое уважение коллег. Ваши организаторские способности, умение принимать взвешенные решения, уверена, будут способствовать укреплению доверия людей к избирательным процедурам», - отметила Элла Александровна Памфилова в своем поздравительном адресе.
На первом заседании избирательной комиссии Сахалинской области состава 2021-2026 г. также приняли участие заместитель Губернатора Сахалинской области Алексей Васильев, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко, руководители региональных отделений политических партий.
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