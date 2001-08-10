В Южно-Сахалинске Общегородской день приема граждан пройдет в режиме аудиосвязи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общегородской день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции РФ, пройдет 13 декабря в режиме телефонной связи для удобства жителей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься руководителями профильных структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска с 10.00 до 13.00. С перечнем телефонов можно ознакомиться на официальном сайте мэрии https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1524/2088.

Жители сел Синегорск, Березняки, Дальнее, а также планировочных районов Ново-Александровск, Луговое, Хомутово и Владимировка 13 декабря в указанное время дополнительно могут звонить в местные отделы по управлению территориями по телефонам:

- отдел по управлению селом Дальнее (начальник отдела Худорбаев Андрей Николаевич) – 510-090;

- отдел по управлению территорией Хомутово (начальник отдела Строков Михаил Николаевич) – 510-151;

- отдел по управлению территорией Луговое (начальник отдела Пузынин Александр Юрьевич) – 510-093;

- отдел по управлению территорией Ново-Александровск (начальник отдела Маясов Андрей Борисович) – 510-289;

- отдел по управлению селом Синегорск (начальник отдела Крючков Сергей Владимирович) – 239-250;

- отдел по управлению селом Березняки (начальник отдела Рукосуев Владислав Викторович) – 510-281;

- отдел по управлению территорией Владимировка (начальник отдела Филипенко Эдуард Викторович) – 300-406.

Кроме этого, в Общегородской день приема граждан будет подключена мобильная приемная по номеру +7(914)757-27-27, куда горожане могут направлять свои обращения по СМС, WhatsApp или Telegram. Ответы на сообщения южносахалинцы получат в течение 10 дней, большинство из них планируется отработать в тот же день.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам приемной граждан: 300-669, 300-804, 300-911.