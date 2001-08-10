Бережливые технологии экономят Южно-Сахалинску сотни тысяч бюджетных рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и бюджетные учреждения областного центра активно внедряют в свою работу инструменты бережливых технологий. Итоги реализации ряда проектов подведены на проектном комитете под председательством первого вице-мэра, руководителя аппарата Алексея Фризюка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Своими наработками в ходе встречи поделились специалисты департаментов городского хозяйства и централизованных закупок, а также МУП «Транспортная компания». Внедрение бережливых технологий позволило сократить потери времени, сэкономить трудовые и финансовые ресурсы. В частности, оптимизация ряда процессов только в рамках взаимодействия с арбитражным судом в департаменте централизованных закупок экономия оценивается в размере более 100 тысяч рублей в год. Реализованные мероприятия в департаменте городского хозяйства были направлены на сокращение сроков предоставления ряда услуг - в этом направлении также отмечены позитивные изменения. В МУП «Транспортная компания» упорядочен процесс подготовки технического задания на закупку запасных частей, усовершенствована работа склада, автоматизированы иные процессы. Это позволило минимизировать такие издержки, как длительное ожидание ремонта из-за отсутствия запчастей, простаивание автобусов.

По завершении проектного комитета организациями-участниками были представлены промежуточные результаты выполнения плана мероприятий по созданию образцовых учреждений. Это МУП «Транспортная компания», «ЖЭУ-10» и завод строительных материалов им. Федотова.

– На предприятиях при содействии министерства по эффективному управлению регионом продолжается работа по созданию образцовых учреждений. При необходимости им оказывается вся необходимая организационная и консультационная поддержка, – отметила заместитель начальника отела организационной работы по эффективному управлению МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» Кристина Гоголина.

Напомним, всего с начала текущего года успешно реализовано семнадцать проектов повышения эффективности, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Многие из них касались организации предоставления населению муниципальных и государственных услуг. Оптимизация, перевод в электронный формат позволили значительно повысить качество их оказания. Помимо этого, успешно внедрено двадцать предложений сотрудников структурных подразделений по улучшению их функций и процессов деятельности.

Отметим, что все большее количество сотрудников всех структурных подразделений активно проходят обучение бережливым технологиям.