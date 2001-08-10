Сахалинская область вошла в тройку регионов России по количеству газовых авто на численность жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря системным мерам государственной поддержки островной регион вышел на 7 место в РФ по доле газомоторных машин от общего числа автомобилей, и этот показатель продолжает повышаться. Вопрос развития экологически чистых видов транспорта поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании областного правительства.

– Выхлопные газы бензиновых автомобилей – один из основных факторов загрязнения воздуха. Чистота воздуха во многом оказывает влияние на здоровье людей. Поэтому мы делаем ставку на газомоторный и электротранспорт. Он не только экологически чистый, но и более экономичный для автовладельцев. Чтобы дополнительно мотивировать сахалинцев к переоборудованию своих машин, мы предоставляем меры поддержки, развиваем инфраструктуру, – отметил Валерий Лимаренко.

В островной области на метане сегодня работают 2283 авто, еще около 100 планируется перевести на экологически чистое топливо до конца декабря. В прошлом году на Сахалине была 1421 машина на газомоторном топливе, а пять лет назад – всего 64, рассказали .

Таких результатов удалось достичь благодаря мерам поддержки, которые действуют в островном регионе. Сахалинцам компенсируют затраты на переоборудование своих машин – до 150 тысяч рублей. Возмещается часть первоначального взноса по автокредитам на газомоторный транспорт. Для владельцев экологически чистых авто транспортный налог снижен в два раза.

Дополнительные меры поддержки действуют для бизнеса. Предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности компенсируют 70-90 процентов затрат на покупку и переоборудование техники. Действует пониженная ставка по автолизингу – до 5 процентов.

Объемы продаж метана в этом году увеличились на 42 процента. На сегодня реализовано почти 5 миллионов кубометров газомоторного топлива.

– В регионе действуют три автомобильных газонаполнительных компрессорных станции: две АГНКС «Газпрома» в Южно-Сахалинске и одна – производственно-строительной компании «Сахалин» в Дальнем используется для передвижных заправщиков. Идет строительство АГНКС в Анивском районе, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Помимо того, работают 6 ПАГЗ – передвижных автомобильных газовых заправщиков. Они обслуживают владельцев экологичного транспорта в Невельске, Корсакове, Холмске, Долинске, Поронайске, Тымовском. Еще один заправщик приобретен для Анивы. В следующем году ПАГЗ должны появиться в Ногликах, Макарове, в 2022-2023 годах – в Охе.

В Сахалинской области создаются максимально комфортные условия для инвесторов, которые развивают газозаправочную инфраструктуру. Земля под АГНКС предоставляется без торгов. Компенсируется 50 процентов расходов на приобретение передвижных заправщиков. Возмещаются затраты на покупку оборудования для сервисных автоцентров.

Отметим, что по поручению губернатора ведутся переговоры с Газпромом по организации перевозок грузов с проектов Сахалин – 1, 2, 3 тягачами на СПГ. Прорабатывается меморандум с «Сахалин Энерджи» о преимущественном использовании экологичных видов транспорта.