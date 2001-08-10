За осень сахалинцы и курильчане более 9 тысяч раз обращались к властям через соцсети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления регионом Сахалинской области подвел итоги осенней активности островитян в соцсетях. С сентября по ноябрь специалисты ЦУР65 зафиксировали 9138 обращений в аккаунтах областных ведомств и районных администраций, рассказали ТИА "Острова" в ЦУР.

- Это почти в три раза больше, чем поступило за все лето, - рассказал руководитель сахалинского ЦУР Максим Камеко. - Тогда мы обработали 3350 сообщений. Осенью органы власти стали оперативнее реагировать на обращения. Среднее время ответа сократилось до 1 часа 38 минут. По итогам лета этот показатель составлял 2 часа 13 минут.

В пятерку горячих тем осени попали коронавирус, благоустройство, ЖКХ, дороги и соцзащита.

Так, в ноябре специалисты Центра передали сигнал из села Заречного Томаринского района. Местные жители жаловались, что вынуждены ходить за хлебом по бездорожью. Обращение муниципалитет отработал оперативно: рабочие Томаринского ДРСУ произвели профилирование дорожного полотна.

В неприятную ситуацию попали жители Чехова - в ноябре им пришли квитанции за отопление с «космическими» суммами. Люди сообщили, что начисления примерно в три раза больше, чем в прошлом году. О проблеме руководитель ЦУР65 доложил губернатору. Валерий Лимаренко поручил министерству ЖКХ и Госжилинспекции провести проверку. Выяснилось, что управляющая компания ошиблась в расчетах и вернет людям излишне уплаченные деньги.

Сахалинцы и курильчане могут оставлять свои обращения в аккаунтах областных ведомств и районных администраций, а также в пабликах ЦУР:

Instagram https://www.instagram.com/tsur_65/

ВК https://vk.com/tsur65

ОК https://ok.ru/tsur65

Telegram https://t.me/tsur65