На автобусный маршрут №122 Южно-Сахалинск - Весточка добавлены два рейса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" информирует пассажиров о том, что на маршрут №122 "Ж/Д вокзал - Жилой квартал Весточка" добавлены дополнительные рейсы: в будние дни на 10.10 от автовокзала и на 11.00 от Весточки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дополнительные рейсы запущены в связи с обращениями жителей пока на испытательный период с 1 до 24 декабря. За это время будет изучен пассажиропоток и востребованность рейсов.

Таким образом, расписание в будние дни следующее:

- отправление от автовокзала: в 06.40, 10.10, 19.00;

- отправление от Весточки: в 70.30, 11.00, 19.40.

Выходные дни:

- отправление от автовокзала: в 06.40, 19.00;

- отправление от Весточки: в 07.30, 19.40.

Информацию, касающуюся работы общественного транспорта, можно уточнять в диспетчерской МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» по телефону 51-00-51.