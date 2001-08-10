В Южно-Сахалинске будут штрафовать управляйки, не убравшие лед во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэром Сергеем Надсадиным отделу муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска поставлена задача усилить мониторинг и контроль за состоянием дворовых территорий, а также взаимодействие с управляющими организациями и ГЖИ, рассказали ТИА "Островаа" в городской администрации.

Управляющие компании обязаны своевременно расчищать дворовые территории, входные группы и пешеходные зоны от снега и наледи, проводить противогололедные мероприятия, следить за состоянием кровель. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля ведут регулярный мониторинг.

Так, накануне непогоды были проверены 88 дворов. Проверялось состояние кровель, а также придомовые территории на предмет своевременной очистки от снега и наледи, противогололедной обработки.

Нарушения были выявлены. 10 управляющих организаций получили предостережения о необходимости устранить их в короткие сроки.

В отделе муниципального жилищного контроля отмечают, что в период дождя проводить противогололедные мероприятия не эффективно. Поэтому устранить нарушения УК будут обязаны после прекращения осадков.

В случае не исполнения предостережений, материалы будут направлены в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер реагирования, в том числе и штрафных санкций.

Регулярный мониторинг будет продолжен.

Напоминаем, о фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать в ГЖИ по телефону 505-062 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).