Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2021
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15:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на встречу с фотографом "National Geographic"

Сахалинцев приглашают на встречу с фотографом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча в рамках Клуба разговорного английского языка пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 декабря. Начало в 18:30. Вход свободный.

Гостем встречи выступит путешественник и известный фотограф «National Geographic» Дин Идон (Dean Yeadon). Он расскажет о своем трехлетнем кругосветном путешествии, а также покажет самые красочные фотографии. Дин родился и живет на Маврикии – островном государстве в Индийском океане, недалеко от о. Мадагаскар. Фотограф посетил более 140 стран мира, путешествуя со своей семьей. Участники клуба смогут узнать об интересном опыте иностранца, обсудить и задать вопросы на английском языке. Подробнее о Дине Идоне и его работах можно узнать на сайте https://www.yeadonyeadon.photo/, а также на Инстаграм-странице @yeadonyeadon.

Дополнительная информация и справки по телефону: +7(4242)45-25-47.

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