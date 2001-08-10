В Южно-Сахалинске состоится презентация новой книги Дии Гариной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская писательница Дия Гарина (Лидия Кисенкова) - автор произведений "Пойти туда…", "Найти то…", "Телохранитель Ника", "Принц Идима", "Битте-дритте, фрау-мадам", "Шаманка горы Лягушка", "Прощание со сказкой", поэтесса и певица.

Роман "Тюремщик" - ее первый опыт в жанре фантастики. Издание романа стало возможным благодаря помощи сахалинцев. Средства на издание книги были собраны в ходе краудфандинговой кампании. В рамках будет возможность задать вопросы автору и приобрести книгу.

Презентация состоится 1 декабря в 18.00. Приглашаем сахалинских любителей современной фантастики, особое приглашение и признательность автора тем, кто принял участие в краудфандинговой компании.

Место встречи: Центральная городская библиотека имени О.П. Кузнецова, ул. Ленина, 244.