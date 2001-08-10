В администрацию. Южно-Сахалинска требуется главный озеленитель города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра объявлен конкурс на замещение вакантной должности начальника МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска».

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе "Прием на работу. Конкурсы", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Документы принимаются до 30 ноября в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).