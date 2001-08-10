Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2021
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25 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
16:48, | Новости общества Сахалина и Курил

25 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

25 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 25 ноября с 9.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул.Сахалинская, 30 – 38, 32а, 32Б, 31 – 47, 45а; 

- ул.Милицейская,7,  7а, 7Б, 9, 11, 13,13а;

- ул.Хабаровская,42, 44, 58;

- ул.Чехова, 1, 3, 7, 2, 2а;

- ул.Дзержинского,12, 12а, 14, 22, 15;

- ул.Курильская, 38, 40, 44, 55, 26а, 59;

- ул.Невельская, 27а, 31, 37, 46.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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