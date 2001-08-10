Жители Сахалинской области могут придумать эмблему и дивиз к 75-летию региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурсные работы победителей и лауреатов будут использоваться на мероприятиях, приуроченных к празднованию юбилея в 2022 году. 2 января Сахалинская область отмечает 75 лет со дня образования в современных границах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Прислать эмблемы и девизы на конкурс могут граждане Российской Федерации, старше 14 лет, которые проживают на Сахалине и Курилах, а также юридические лица, зарегистрированные в островном регионе.

От одного участника принимается один вариант эмблемы и/или девиза. Эмблема должна содержать символы, которые ассоциируются с регионом, быть оригинальной и уникальной, одинаково хорошо восприниматься в любом масштабе и воспроизводиться без утраты значения на разных носителях. Рисунок может быть выполнен в любой технике и представлен в растровом или векторном форматах, на бумаге или иной основе формата А4.

Требования к девизу – оригинальность, емкость, запоминаемость и соответствие тематике 75-летия образования Сахалинской области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить комментарий к работе, поясняющий ее идею.

Поддержать понравившиеся эмблемы и девизы смогут все желающие на открытом интернет-голосовании. После конкурсная комиссия определит победителей и лауреатов. Авторам лучших работ полагаются дипломы и денежные премии.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте, посвященном 75-летию Сахалинской области: 75.sakhalin.gov.ru.