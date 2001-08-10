Проект Южно-Сахалинска в сфере транспорта признан одним из лучших на всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект областного центра "Повышение уровня безопасности и качества пассажирских перевозок" вошел в тройку лучших на конкурсе профессионального управления "Проектный Олимп 2021". Третьего места МУП "Транспортная компания" удостоена в номинации "Проекты в области бережливого управления", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе участвовало около 300 проектов со всей России. Подведение итогов и торжественная церемония награждения проходили в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, где Южно-Сахалинск представил заместитель департамента городского хозяйства Александр Попов, курирующий сферу общественного транспорта.

Александр Попов подчеркнул, что признание опыта Южно-Сахалинска на столь высоком уровне очень важно для города. В этом году по инициативе мэра Сергея Надсадина стартовала масштабная модернизация общественного транспорта – она реализуется при поддержке правительства островного региона и губернатора Валерия Лимаренко. Так, одним из первых мероприятий стало приобретение шести комфортабельных газомоторных автобусов нового поколения, которые выйдут на линию до конца ноября. В планах - в ближайшие годы обновить весь подвижной состав муниципального транспортного предприятия.

Среди других задач – создание Центра управления дорожным движением для регулировки всех транспортных потоков в городе, а также единого оператора, который будет выполнять функции по контролю за исполнением контрактов перевозчиками, организацией дорожного движения.

Добавим, что планы по модернизации общественного транспорта учтены при разработке генерального плана Южно-Сахалинска. В разрабатываемом проекте в том числе особое внимание уделено развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры.