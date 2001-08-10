Чтобы заплатить имущественные налоги у сахалинцев осталась неделя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межрайонная ИФНС России № 1 по Сахалинской области напоминает, что 1 декабря 2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного, на имущество) за 2020 год.

При неполучении налогового уведомления необходимо обратиться в налоговый орган лично либо направить информацию через "Личный кабинет налогоплательщика" или почтовым отправлением, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Отсутствие налогового уведомления не отменяет обязанности гражданина вовремя оплатить налоги.

Кроме того, инспекция рекомендует гражданам проверить наличие задолженности за предыдущие годы по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам, а также по НДФЛ, не удержанному налоговым агентом.

Для проверки задолженности не обязательно лично посещать инспекцию. Узнать и погасить задолженность можно в «Личном кабинете налогоплательщика» для физических лиц на сайте налоговой службы (https://lkfl2.nalog.gov.ru/lkfl/login) или с помощью портала Госуслуг.

Подробную информацию можно узнать на промо-странице «Налоговое уведомление 2020», размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru), по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.