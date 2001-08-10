Тихоокеанское
информационное агентство
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15:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Осадки и усиление ветра прогнозируется в трех районах Сахалина

Осадки и усиление ветра прогнозируется в трех районах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 ноября 2021 года на территории Поронайского, Смирныховского и Тымовского районов прогнозируются ночью местами умеренные осадки, днем снег, налипание мокрого снега, в Поронайский ГО усиление ветра до 15-20 м/с, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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