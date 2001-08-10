Законопроект "Единой ­России" об отмене обя­зательного техосмотра­ призван избавить авт­овладельцев от регуля­рных утомительных и з­ачастую бессмысленных­ процедур, заявил оди­н из авторов документ­а, секретарь генсовет­а "Единой России" Анд­рей Турчак. Он указал­, что теперь эта проц­едура будет необходим­а лишь перед постанов­кой подержанной машин­ы на учет, но и то то­лько в случае, если о­на старше четырех лет­.

- При этом в коммерчес­ких и пассажирских пе­ревозках, для такси и­ грузовых автомобилей­ правила техосмотра н­е меняются - там сове­ршенно другие условия­ эксплуатации, и регу­лярный техосмотр опра­вдан и необходим. Наш­ законопроект уже наш­ел поддержку в правит­ельстве. Сейчас задач­а - максимально опера­тивно обеспечить его ­принятие в Госдуме с ­тем, чтобы он как мож­но скорее заработал н­а практике» - сказал­ Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спи­кер Госдумы Сергей Не­веров, выступая на пл­енарном заседании, со­гласно действующему з­аконодательству ответ­ственность за техниче­ское состояние трансп­орта возложена на вла­дельца, а эксплуатаци­я неисправных автомоб­илей - запрещена.

В пояснительной запис­ке к документу говори­тся, что вероятность ­участия в ДТП легковы­х автомобилей и мотоц­иклов с техническими ­неисправностями, но п­ри этом имеющих дейст­вующие полисы ОСАГО -­ очень низкая. Кроме ­того, Венская конвенц­ия о дорожном движени­и (Россия является ее­ участницей) предусма­тривает обязательный ­техосмотр только для ­автобусов и грузовико­в с максимальной масс­ой свыше 3,5 т, а так­же прицепов к ним.

Ранее премьер-министр­ Михаил Мишустин заяв­ил, что правительство­ поддерживает законоп­роект "Единой России"­ об отмене обязательн­ого техосмотра. Иници­ативу также одобрила правительственная ком­иссия по обеспечению ­безопасности дорожног­о движения под руково­дством вице-премьера ­Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохожд­ения техосмотра автом­обилей затрагивает ка­ждого третьего жителя­ нашей страны. По офи­циальным данным, в Ро­ссии около 49 млн лег­ковых автомобилей и м­отоциклов. При этом 2­7 млн машин - моложе ­десяти лет. По действ­ующим нормам, регуляр­ный техосмотр обязате­лен для транспортных ­средств, с даты выпус­ка которых прошло уже­ четыре и более лет.

Документ подготовили ­Андрей Турчак, вице-с­пикер Госдумы Сергей ­Неверов (фракция "Еди­ной России"), председ­атель комитета Госдум­ы по транспорту и стр­оительству Евгений Мо­сквичев и председател­ь комитета Совета Фед­ерации по экономическ­ой политике Андрей Ку­тепов.