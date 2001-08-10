Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
- При этом в коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются - там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Наш законопроект уже нашел поддержку в правительстве. Сейчас задача - максимально оперативно обеспечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы он как можно скорее заработал на практике» - сказал Андрей Турчак.
Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании, согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние транспорта возложена на владельца, а эксплуатация неисправных автомобилей - запрещена.
В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО - очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.
Документ подготовили Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция "Единой России"), председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
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