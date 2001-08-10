В Южно-Сахалинске продолжается Всероссийская перепись населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинская общественность подчеркивает значимость Всероссийской переписи населения, которую в этом году горожане могут пройти не только в традиционном, но и в цифровом формате, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, перепись в областной столице стартовала 15 октября. Для удобства жителей предлагается три способа заполнения опросного листа: самостоятельно на портале Госуслуг, в офисе МФЦ «Мои документы» (ул. Сахалинская, 48), через переписчиков дома или на переписном участке — их список также размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4341. Здесь же пользователи найдут инструкцию, как поучаствовать в переписи на портале Госуслуг.

Несколько минут заняло прохождение переписи и у участников южно-сахалинского ансамбля «Русский терем».

- Все участники нашего коллектива прошли Всероссийскую перепись в первые же дни. При этом потребовалось немного времени. Это так просто, особенно сегодня, когда это можно сделать электронным способом. Мы считаем перепись очень важным и необходимым моментом при расчете численности населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране в ближайшие годы, а, значит, и нашего благополучия, - подчеркнул директор ансамбля современной народной песни «Русский терем» Андрей Мельниченко.

Как отмечают в Сахалинстате, в процессе Всероссийской переписи населения будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах.

Так, горожанам предлагают ответить на 33 вопроса. Отметим, если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик, которому необходимо будет просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи. Переписчик, одетый в голубой жилет с логотипом переписи и сине-красный шарф с белой надписью «Всероссийская перепись населения», обязан предъявить удостоверение и паспорт, при нем также будет планшетный компьютер с электронными переписными листами.

Для тех, кто желает переписаться традиционным способом, переписчик проконсультирует и поможет корректно заполнить все пункты опроса.

Кроме этого, на период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии, позвонив на который можно задать все интересующие вопросы. В другое время позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок через автоответчик.