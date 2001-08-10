Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2021
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В Южно-Сахалинске в некоторых домах 30 октября отключат воду
16:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в некоторых домах 30 октября отключат воду

В Южно-Сахалинске в некоторых домах 30 октября отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 30 октября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в следующих жилых домах:

- ул. Комсомольская, 276Б, 276в;

- пр. Мира, 239, 245, 251.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.

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