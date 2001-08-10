В Южно-Сахалинске состоялась бизнес-конференция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в пятый раз прошла конференция «ЮСАБИКО», призванная привлечь внимание предпринимателей к реализации инвестиционных проектов на принципах концессии и муниципально-частного партнёрства. Юбилейное событие объединило представителей власти, бизнеса, финансовых организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В церемонии открытия Южно-Сахалинской бизнес-конференции приняли участие исполняющий обязанности мэра областного центра Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов. В приветственном слове Андрей Ковальчук подчеркнул, что при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора региона Валерия Лимаренко муниципалитет активно развивает инвестиционные проекты. На сегодняшний день заключено 4 проекта на условиях концессии, общей стоимостью более 550 млн. рублей. Средства бизнеса планируется направить на строительство двух участков автомобильных дорог, многоуровневой стоянки и реконструкцию муниципального здания в прачечную. До конца года планируется заключить еще несколько соглашений.

За пять лет бизнес-конференция успешно зарекомендовала себя как площадка для обмена опытом в реализации инвестиционных проектов и муниципально-частного партнерства В этом году очно и в дистанционном формате в форуме принимают участие эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Якутска, регионов Дальнего Востока, в том числе будут представлены лучшие практики реализации ГЧП в социальной сфере.

- Южно-Сахалинск активно развивается, строятся новые микрорайоны. Появление в городе новых учреждений образования, социальных объектов имеет для муниципалитета приоритетное значение. Мы хотим предложить бизнесу реализовывать такие проекты на условиях концессии или муниципально - частного партнерства. Конференция дает возможность обменяться опытом в этом направлении, - рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко. – Также будут рассмотрены важные юридические аспекты заключения концессионных соглашений и проектов МЧП, а также отдельным блоком — новшества концессионного законодательства.

Один из экспертов конференции, начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов отметил, что благодаря участию бизнеса в краевом центре удалось реализовать ряд важных, социально значимых проектов. Были реконструированы городской дворец культуры, памятники архитектуры, восстановлены 4 школьных бассейна, которые не эксплуатировались несколько десятков лет из-за отсутствия ремонта.

- У школ появилась возможность проводить занятия по плаванию. При этом бассейны посещают не только учащиеся, но и другие жители разных возрастов. Эта услуга востребована. Реализация подобных проектов только за счет средств администрации стала бы большой нагрузкой для бюджета, поэтому особую значимость приобретают частные инвестиции. Участие бизнеса дает возможность претворять жизнь инициативы, которые позволяют сделать жизнь в городах более комфортной, – отметил Руслан Горлов.

Добавим, что во время конференции представлен ряд докладов, посвященных модернизации социальной инфраструктуры, реализации проектов в сфере школьного образования на условиях концессии, правовым рискам, юридическим аспектам и другим направлениям.