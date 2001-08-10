Южносахалинцев приглашают пройти перепись населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября. В этом году она проходит не только в традиционном, но и в цифровом формате, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В процессе Всероссийской переписи населения будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах. Участникам предстоит ответить на 33 вопроса. В среднем, на заполнение анкеты потребуется менее получаса. У пользователей портала Госуслуг это может получиться быстрее за счет доступной функции «предзаполнения».
Со списком переписных участков можно ознакомиться по ссылке. Здесь же пользователи найдут инструкцию как поучаствовать в переписи самостоятельно через портал Госуслуг. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале. Кроме того, пройти перепись можно на стационарных участках (адреса размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска), а также в помещении МФЦ «Мои документы» по адресу ул. Сахалинская, 48.
В Сахалинстате отмечают, если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик. Повторно проходить перепись не нужно. Переписчику необходимо просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи. Отметим, что специалисты будут работать в специальной экипировке с логотипом общероссийского мероприятия. в Южно-Сахалинске полностью укомплектован штат для проведения переписи. Обучен 61 контролер, они работают на стационарных участках. Подготовлено 368 переписчиков для осуществления поквартирного обхода.
На период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии. Если позвонить в другое время, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
10:28 Сегодня Прокуратура заставила власти Южно-Сахалинска дать горожанину пригодную для проживания квартиру
08:56 Сегодня В Поронайске завершили сезон озеленения
- 11:32 Сегодня ВТБ запустил цифровую экосистему для международного бизнеса
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:23 15 Октября "Сахалинэнерго" приглашает на работу бывших островитян, желающих вернуться на родину
10:11 15 Октября Южносахалинцев призывают принять участие во Всероссийской переписи населения
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:55 24 Сентября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
14:10 24 Сентября В Долинске определили кандидатов на должность главы района
Выбор редакции
- 18:37 Сегодня Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
- 10:02 Вчера Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительнице
- 16:17 20 Октября 15-летнему жителю Южно-Сахалинска срочно нужна помощь
- 12:03 20 Октября Африканская чума свиней косит диких кабанов в Амурской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?