Южносахалинцев приглашают пройти перепись населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября. В этом году она проходит не только в традиционном, но и в цифровом формате, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В процессе Всероссийской переписи населения будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах. Участникам предстоит ответить на 33 вопроса. В среднем, на заполнение анкеты потребуется менее получаса. У пользователей портала Госуслуг это может получиться быстрее за счет доступной функции «предзаполнения».

Со списком переписных участков можно ознакомиться по ссылке. Здесь же пользователи найдут инструкцию как поучаствовать в переписи самостоятельно через портал Госуслуг. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале. Кроме того, пройти перепись можно на стационарных участках (адреса размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска), а также в помещении МФЦ «Мои документы» по адресу ул. Сахалинская, 48.

В Сахалинстате отмечают, если человек принял участие в переписи на портале Госуслуг или на стационарном участке, к нему все равно придет переписчик. Повторно проходить перепись не нужно. Переписчику необходимо просто сообщить код, подтверждающий участие в переписи. Отметим, что специалисты будут работать в специальной экипировке с логотипом общероссийского мероприятия. в Южно-Сахалинске полностью укомплектован штат для проведения переписи. Обучен 61 контролер, они работают на стационарных участках. Подготовлено 368 переписчиков для осуществления поквартирного обхода.

На период проведения Всероссийской переписи по номеру 8-800-707-20-20 с 09.00 до 21.00 по московскому времени действует телефон горячей линии. Если позвонить в другое время, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.