Новый стадион открыли в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшую субботу в Поронайске состоялось открытие нового городского стадиона. Современная спортивная площадка появилась в районном центре благодаря программе инициативного бюджетирования "Развитие территорий". Стадион оснащен футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами более чем на 200 мест.
Окончания строительства объекта с нетерпением ждали воспитанники спортивной школы Поронайска и все любители спорта. На праздник собрались взрослые и юные спортсмены, ветераны спорта, серебряные волонтеры. Со знаменательным событием всех участников мероприятия поздравили председатель районного Собрания Александр Урюпин, вице-мэр округа Александр Ищенко, директор ООО «Армсахстрой» Саркис Акопян, тренер по футболу поронайской спортивной школы Денис Магась и ветеран поронайского спорта Михаил Шевень.
- Свершилось радостное событие – открытие современного стадиона с футбольным полем, на котором наши воспитанники смогут готовиться к состязаниям областного уровня, расти профессионально. На сегодняшний день в отделении футбола занимается порядка шестидесяти детей разного возраста. Уверен, что с появлением такой тренировочной площадки их количество будет только увеличиваться, - отметил тренер по футболу Денис Магась.
Во время торжественного открытия стадиона прошла массовая зарядка, в которой приняли участие все желающие. Также состоялась церемония награждения участников соревнований по лапте среди образовательных организаций и комплексу ГТО.
Первыми проверить качество покрытия беговых дорожек и футбольного поля смогли юные спортсмены. Ребята приняли участие в легкоатлетических забегах и матче открытия отделения футбола спортивной школы Поронайска. Чуть позже на поле вышли мужские команды. Они сразились за Кубок Поронайского городского округа на призы председателя Собрания. Турнир было решено сделать традиционным. Он будет проходить ежегодно на новом футбольном поле. По итогам матчей первое место завоевала команда ФК «Ветераны». Второе место у команды «Юнайтед», третье – у ФК «Поронайск».
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