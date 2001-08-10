В Южно-Сахалинске обсудили, как продлить активное долголетие горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По инициативе Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики старшему поколению рассказали о существующих мерах поддержки, о медицинском и социальном обслуживании, а также о культурно-досуговых мероприятиях. Кроме того, важным аспектом встречи было получить обратную связь от сахалинских пенсионеров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, сегодня на территории областного центра реализуется региональная программа по повышению качества жизни пожилых островитян «Забота 65+», инициированная главой региона Валерием Лимаренко. В рамках проекта специалисты департамента социальной политики собирают информацию от пожилых горожанах, в части необходимых им мер поддержки. Среди существующих сегодня — компенсация затрат на покупку дорогостоящих лекарств, выезд на лечение детей, приобретение товаров первой необходимости (одежда и тд.), а также товаров долгосрочного потребления (бытовой техники и тд.).
На сегодня анкетирование прошли уже более 17 тысяч горожан, до конца года планируется опросить более 27 тысяч жителей. В дальнейшем все вопросы рассматриваются с индивидуальным подходом, учитываются конкретные обстоятельства, с которыми столкнулись люди.
Как отметили в департаменте культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, сегодня также видна положительная тенденция целенаправленной, системной работы учреждений культуры с людьми старшего поколения. Организации ориентированы всесторонне поддерживать граждан преклонного возраста и создавать условия для активного образа жизни, полноценного отдыха, с учетом индивидуальных запросов, возрастных и личностных особенностей.
Проявить свои творческие возможности и таланты, найти занятие по душе пенсионеры могут в 18 клубных формированиях для людей старшего возраста, действующих на базе учреждений культуры города, которые посещает более 600 человек. Это кружки, клубы по интересам, любительские объединения, где представлены самые разнообразные направления: хоровое и вокальное пение, декоративно - прикладное творчество, культурно-просветительское и др. Основной задачей деятельности клубных формирований является – обеспечение активного участия старшего поколения в общественной жизни города, организация полезного досуга, создание творческих коллективов, проведение физкультурно-оздоровительной работы.
- Качество жизни граждан старшего поколения в Сахалинской области и островной столице растет с каждым годом, много времени уделяется медицинскому обслуживанию, открываются специализированные кабинеты в больницах. Южносахалинцы очень активные, они посещают спортивные залы, бассейны, тренажерные залы и в целом ведут активный образ жизни, - прокомментировала главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Напомним, что по телефону 300-711 можно получить консультацию специалистов и помощь по решению проблемных вопросов для пенсионеров, инвалидов, одиноко проживающих южносахалинцев.
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