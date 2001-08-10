"Единая Россия" предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме

- На руководителя фракции предлагается внести кандидатуру Владимира Абдуалиевича Васильева, - сказал Дмитрий Медведев. - Он в представлении не нуждается. Его опыт, дела, послужной список и все, что он делал, говорят сами за себя. Тем более, у него уже есть опыт руководства фракцией. Я не говорю даже о тех государственных задачах, которые он выполнял для государства на государственных должностях.

Первыми заместителями Владимира Васильева во фракции "Единой России" предложено назначить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова. Предполагается, что они будут курировать законотворческую работу и организационные вопросы. На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции выдвинуты кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

- У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции: Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич, — добавил Дмитрий Медведев.

По его словам, согласно обновленному положению о фракции "Единой России" в Госдуме, оптимизируется взаимодействие между ней и партий. В частности, устанавливается необходимость для фракции руководствоваться в своей деятельности решениями центральных и руководящих органов партии и ежегодно отчитываться перед руководящими органами партии, которые определяют ее стратегию. В соответствии с решениями Съезда вводится норма об обязанности каждого члена фракции регулярно отчитываться перед избирателями о результатах проделанной работы.

- Каждый член фракции должен активно участвовать в пропаганде и разъяснении избирателям политики нашей партии, а также в реализации предвыборной программы нашей партии. Член фракции не должен делать публичные заявления, если они не соответствуют решениям фракции, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Положение предусматривает и возможность создания экспертно-совещательных и координирующих органов при фракции, работа которых будет строиться с участием представителей общественности, отметил председатель партии.

После победы на выборах главная задача "Единой России" - выстроить систему, которая позволит реализовывать значимые проекты как можно быстрее, подчеркнул он.

- Вместе мы сформировали очень подробный документ (народную программу — прим.), в котором обозначены наши стратегические приоритеты. Это меры по социальному развитию страны, обеспечению благополучия людей, развитию экономики, укреплению самого государства. И здесь мы не жонглировали никакими политическими лозунгами. В основу программы было положено апрельское Послание Президента Федеральному Собранию. И эти тезисы были дополнены предложениями от огромного количества людей. Поэтому за реализацию программы мы отвечаем прямо и непосредственно, - сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации народной программы "Единая Россия" намерена тесно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти. Этим будут заниматься в том числе совместные с Правительством рабочие группы, действующие на постоянной основе. Одновременно для координации исполнения народной программы ближайшие пять лет будет работать программная комиссия партии.

Кроме того, по поручению Президента в "Единой России" созданы пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму. Их главная задача — реализация соответствующих разделов народной программы. Эта работа будет полностью синхронизирована с работой фракции "Единой России" в Госдуме, подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

- Президент предложил Сергею Кужугетовичу Шойгу возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Викторовичу Лаврову - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елене Владимировне Шмелевой - комиссию по образованию и науке, Денису Николаевичу Проценко - комиссию по здравоохранению, Анне Юрьевне Кузнецовой - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Фактически лидеры нашего списка возглавят партийную работу по тем направлениям, которыми они занимались в ходе избирательной кампании, - отметил он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый из пяти лидеров предвыборного списка "Единой России" возглавит специально созданную профильную партийную комиссию. Президент выразил уверенность, что они помогут выстроить работу так, чтобы все наказы избирателей и народная программа были полностью выполнены.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от партии: 126 человек - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам.