Сахалинским льву и пуме установили лежаки с подогревом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском зооботаническом парке полным ходом идёт подготовка к холодному периоду года.
К началу осени уже завершены ремонтные работы в вольерах, утеплены зимние домики для животных, заготовлены растительные корма для травоядных и увеличен суточный рацион питания для питомцев, находящихся в уличных условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе зоопарка.
Зимние холода будут не страшны африканскому льву и пуме, теперь у них установлены новые лежаки с подогревом, а волки и бурый медведь смогут укрыться в обновленных зимних "квартирах".
С приходом холодов все помещения и экспозиции зоопарка своевременно подключены к системе теплоснабжения.
- Благодаря новой газовой котельной, установленной в текущем году в рамках программы по газификации, к теплоснабжению подключены экспозиция "Приматы", вольер водоплавающих птиц, ветеринарная клиника и здание администрации, - рассказал ведущий инженер Антон Романюк.
Полноценными растительными кормами на зиму обеспечены все травоядные животные зоопарка. По словам заведующей сектором материально-технического снабжения Галины Гир, для них заготовлено свыше 27 тонн сена и более 3500 штук зелёных веников березы и ивы. Веники хранятся всю зиму благодаря шоковой заморозке низкой температурой. Этот способ хранения применяется на практике зоопарка уже три года. Он показал свою эффективность, поскольку позволяет сохранять сочность и все питательные свойства растительных заготовок.
Кроме того, пристальное внимание при подготовке к зиме специалисты уделяют рациону питания животных, содержащихся в открытых вольерах.
Как пояснила заведующая сектором кормления и кормовых животных Елена Мельникова, с понижением температур объем пищи у крупных зверей постепенно увеличивается и доводится к холодам до максимального уровня потребления. С середины августа вплоть до начала ноября у медведей увеличивают объем пищи в 1,5 раза, а затем постепенно снижают до момента залегания косолапых в спячку. Также плавно возрастает количество мясных продуктов для хищников, а травоядным к основному растительному корму добавляют овощи и крупы.
По мнению специалиста, таким образом происходит процесс нажировки, необходимый, для формирования подкожного слоя жира, обеспечивающий устойчивость организма к низким температурам и уменьшающий энергозатраты на согревание. Всё это позволяет питомцам зоопарка благополучно пережить холода и зимнюю спячку.
Немаловажным при подготовке к зиме является и осенняя диспансеризация. В октябре ветеринарные врачи проведут для животных дегельминтизацию и витаминизацию.
На территории учреждения продолжаются текущие хозяйственные работы по уборке цветников, расчистке клумб, утеплению и подвязке деревьев и кустарников. Осенне-зимний сезон для сотрудников островного зоопарка остается одним из самых ответственных периодов, проверкой своих профессиональных качеств и показателей.
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