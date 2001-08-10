Детский областной слёт поисковиков начал работу на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие областного слёта поисковых отрядов и объединений патриотической направленности «Поиски. Находки. Открытия» состоялось 6 октября в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске.

Участие в слёте, который пройдёт с 6 по 9 октября, принимают 9 команд из 7 районов Сахалинской области.

– Вам предстоят насыщенные, интересные дни, где будет возможность и приобрести новый опыт, и поделиться с другими своим опытом в этой важной работе по сохранению исторической памяти нашего народа, нашей Родины, – отметила, открывая слёт, заместитель директора Областного центра внешкольной воспитательной работы Анна Чагина

В программе слёта – конкурс исследовательских работ, конкурс «Уникальный экспонат», мастер-классы от сотрудников музейно-мемориального комплекса «Победа», Сахалинского областного краеведческого музея, Государственного исторического архива Сахалинской области, комплексный урок «Береговая охрана государственной границы» при содействии пограничного управления ФСБ России, поисковые работы и многое другое.

– Нам приятно и важно принимать этот слёт в стенах нашего музея Победы, – подчеркнул директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко. – Вы сделали очень хороший выбор. Рассказывать о событиях войны, помнить и чтить память павших с каждым годом всё сложнее, и ваши усилия в этом направлении очень важны. Вы являетесь частичкой большого музейного братства.

С приветственными словами выступил также представитель Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Исмаил Юлдашев, пожелав ребятам успехов в непростом деле выявления исторической правды.

В первой части работы слёта прошёл конкурс исследовательских работ, в обсуждении которого приняла участие министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

– Очень приятно было видеть и слышать, с какой любовью вы говорите о памятных знаках, установленных в ваших муниципальных образованиях, – обратилась она к ребятам и предложила подумать, как собранный ими бесценный материал заложить в основу серьёзных, содержательных экскурсий, просветительских проектов для населения.

В диалоге выяснилось, что юные поисковики уже думали над этим вопросом. Так, школьники из Горнозаводска планируют организовать фотовыставку, создать буклет и видеоролик о памятниках воинской славы Невельского района. Ребята из Смирных собираются проводить просветительские акции в школе, а поисковики из Троицкого уже проводят музейные уроки, в том числе в детском саду для маленьких детей.

– Может быть, в День героев Отечества 9 декабря вы представите свои проекты ещё раз в своих школах, чтобы вот такие «уроки мужества» прошли по всей Сахалинской области, – предложила напоследок А. Киктева.

Организаторами слёта «Поиски. Находки. Открытия» выступают министерство образования Сахалинской области, Областной центр внешкольной воспитательной работы и региональное отделение Российского движения школьников при сотрудничестве министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, ГБУК СО «Музейно-мемориальный комплекс «Победа», ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» регионального отделения «Поискового движения России», пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Слёт ставит своими задачами изучение учащимися культурного наследия, популяризацию поисковой, экскурсионной и краеведческой работы, выявление и поощрение лучших руководителей поисковых отрядов и объединений патриотической направленности.