2020 год стал рекордным для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче газа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 30 миллиардов кубометров - это самый большой объем за всю историю проектов соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом губернатор Валерий Лимаренко заявил в ходе 25-ого дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина". Глава региона дал старт крупнейшему международному энергетическому мероприятию, выступив с докладом в рамках пленарной сессии. Открытие конференции состоялось в торгово-деловом центре "Столица" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региогнальном правительтсве.
По словам Валерия Лимаренко, до 2025 года в регионе прогнозируется сохранение уровня добычи газа с ежегодным объемом 29 миллиардов кубометров. Это на 1,5 миллиарда кубометров в год больше, чем в предыдущую пятилетку.
На полях форума глава региона рассказал о работе по созданию "Сахалинского нефтегазового индустриального парка" в северной части областного центра. Под объект выделен участок площадью 70 гектаров. Еще столько же планируется задействовать в будущем. В парке появятся более тысячи рабочих мест. В связи с этим планируется строительство современного жилого массива в непосредственной близости к объекту.
Объем инвестиций в проект составит 18 миллиардов рублей. Он позволит увеличить локализацию нефтегазовых сервисов и довести их долю с 5 до 25 процентов. Областные власти рассчитывают, что предприятия технопарка будут обслуживать все основные действующие нефтегазовые мощности на Сахалине.
В рамках проекта в сентябре этого года запущена транспортно-логистическая база. Свое намерение стать резидентами парка подтвердили 13 компаний. К примеру, "Эр Ликид" запланировала организацию хранения и отгрузки сжиженного азота, "Сахалин Турбина Сервис" откроет предприятие по ремонту динамического и энергетического оборудования, а "Интра" создаст производство композитных материалов, оборудования и расходных материалов для обеспечения работ методом безостановочного ремонта.
Одной из ключевых тем выступления губернатора стала реализация в островном регионе климатического эксперимента. Глава региона сообщил, что федеральный законопроект о его проведении уже внесен в правительство РФ. Поставлена задача принять его до конца этого года.
– Сегодня мы находимся в точке поворота, в процессе изменения структуры экономики и энергетики. Опираясь на созданную производственную и кадровую базу, мы готовы к решению амбициозных задач. В их числе - достижение углеродной нейтральности Сахалинской области в 2025 году, развитие возобновляемых источников энергии и водородных технологий, – отметил Валерий Лимаренко.
В рамках климатического эксперимента будут продолжены работы, направленные на улучшение качества воздуха в регионе. В области переводят на газ угольные и мазутные котельные, стимулируют использование электрических и газовых авто, ликвидируют незаконные свалки и внедряют раздельный сбор мусора.
"Зеленые" технологии внедряют на крупных производствах. Так, "Восточная горнорудная компания" в этом году вводит конвейер, который позволит в значительной степени отказаться от перевозок угля автомобилями. Это существенно уменьшит количество пыли и вредных выбросов от грузового автотранспорта.
Еще один важный инструмент достижения углеродной нейтральности – активное развитие возобновляемых источников энергии. Яркие примеры таких проектов – ветропарки мощностью 67,2 и 200 мегаватт, которые планируют построить на Сахалине "Восточная горнорудная компания" и "НоваВинд". На Курильских островах появится сеть станций на возобновляемых источниках энергии суммарной мощностью 42,5 мегаватта.
Кроме того, правительство Сахалинской области совместно с Росатомом и французской компанией "Эр Ликид" прорабатывает возможность организации промышленного производства водорода из природного газа. Подписано соглашение с "Газпромом" о выделении метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта для производства 30 тысяч тонн водорода в год.
- Сахалинский пилот крайне востребован страной. Это прототип климатической политики, который будет иметь большое значение для развития других регионов России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалин берет на себя задачу по достижению углеродной нейтральности. В этой работе региону повезло – у островного губернатора есть видение процесса. Россия начинается с Сахалина. Очень логично, если ответ на главный вызов российской экономики ближайшего десятилетия будет найден именно здесь, – рассказал Анатолий Чубайс, специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
- Сахалинский эксперимент - это пример для всей страны. Его еще предстоит реализовать. Проект отраслевого закона находится в Правительстве, и по итогам последних обсуждений мы понимаем, что какие-то вещи еще отработаем. Сахалинский эксперимент - это уже следующий уровень углеродного регулирования, он идет в развитие базового закона, который только сейчас принимается. И другим регионам надо внимательно изучать опыт Сахалина и составлять свои углеродные балансы, - подчеркнул Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В рамках климатического эксперимента областное правительство совместно со Сбером создаст систему торговли углеродными единицами, без которой "зеленая" трансформация региона невозможна. Работа в этом направлении уже начата. Прототип такого реестра будет представлен в конце этого года, а первую сделку сахалинское правительство планирует провести в середине следующего года.
Кроме того, во время форума стороны подписали «дорожную» карту мероприятий, как дополнение к соглашению о сотрудничестве в сфере декарбонизации, заключённому на Восточном экономическом форуме - 2021.
- Мы продолжаем активное сотрудничество с правительством Сахалинской области - первым регионом страны, который объявил об амбициозных планах по достижению углеродной нейтральности. Вместе мы должны обеспечить переход области на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития, сформировать региональную систему торговли выбросами парниковых газов и интегрировать её в международные системы торговли, - отметил председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин.
Отметим, крупнейшее международное энергетическое мероприятие продлится до 30 сентября. В офлайн и онлайн режимах в нем принимают участие более 600 человек. На площадках форума ежегодно вырабатываются стратегические решения по развитию нефтегазовых проектов Сахалина и всего Дальнего Востока, укрепляется международное сотрудничество.
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