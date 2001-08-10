Газпромбанк примет участие в строительстве нового сахалинского порта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Газпромбанк и ООО "Многофункциональный грузовой район" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках строительства нового морского порта на Сахалине. Документ подразумевает финансирование проекта со стороны Газпромбанка, говорится в сообщении организации.
Общие инвестиции в создание морского многофункционального грузового комплекса составят более 35 млрд рублей. Проект включен в национальную программу комплексной модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с указом президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Сроки строительства составят около трех лет: с 2022 по 2025 гг.
Как пояснили в Газпромбанке, в новом морском порте будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для перевалки сырья с шельфовых проектов Сахалина. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы.
- Это важный шаг в реализации проекта, который станет стратегическим для развития экономики Сахалина и всего Дальнего Востока», - считает генеральный директор ООО "Многофункциональный грузовой район" Алексей Ферт.
По его словам, новый порт обеспечит материальную базу для развития судоходства в Тихоокеанском регионе и обеспечения всем необходимым развивающегося экономического района.
Первый Вице-Президент - начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер заявил, что с вводом объекта объемы перевалки экспортных грузов увеличатся, а время доставки грузов для шельфовых проектов в регионе сократится.
Банк - активный участник рынка инфраструктурных проектов. Строительство морского порта на Сахалине станет очередным нашим крупным проектом на территории ДФО, отметил Бруссер.
Также на подписании соглашения о финансировании строительства присутствовали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
Проект также несет важную социальную миссию. Ранее заявлялось, что он позволит создать более 400 новых рабочих мест. Кроме того, совокупная мощность терминалов порта может составить 14 млн тонн, что сделает его одним из крупнейших в регионе.
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