Тихоокеанское
информационное агентство
28 Сентября 2021
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16:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок переулка Озёрный в Южно-Сахалинске будет перекрыт для движения с 29 сентября

Участок переулка Озёрный в Южно-Сахалинске будет перекрыт для движения с 29 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

часток переулка Озёрный в Южно-Сахалинске будет перекрыт для движения с 29 сентября. Речь идёт о дороге между домом №9 по ул. Фабаричной и Гимназией №3. Перекрытие связано с ремотными работами на водопроводных сетях, которые завершатся к 20.00 1 октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят быть внимательными при планировании своих маршрутов в указанном районе.

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