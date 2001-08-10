В Южно-Сахалинске открывается дополнительная точка продажи угля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях увеличения объемов суточной поставки и привлечения дополнительных ресурсов по доставке угля в домохозяйства областного центр, муниципалитет заключил договор с еще одним поставщиком твердого топлива, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе городской администрации.
Предварительные заявки принимаются уже сегодня по телефонам: 27-48-41; 61-23-23; 62-19-19; 61-61-40; 61-40-20. Реализация угля будет осуществляться со среды ИП КФХ Ким Чун Сик с ООО "Солнцевский угольный разрез". Стоимость угля за тонну 5700 рублей, доставка по городу бесплатная.
Отметим, на сегодня в городском округе реализовано уже более 4,5 тысяч тонн угля. Вопрос обеспечения населения твердым топливом находится на личном контроле мэра областного центра Сергея Надсадина.
Напомним, продажу угля для нужд южносахалинцев на территории городского округа также ведут ООО «Топ-Лайн» и ИП Барзул С. И. Твердое топливо поставляется с ООО "Солнцевский угольный разрез".
Приобрести уголь жители города можно по следующим адресам:
- ООО «Топ-Лайн», ул. Железнодорожная, 170-А, понедельник – пятница с 09.00 до 16.00 перерыв с 13.00 до 13.30, телефон: 26-03-97, 44-44-07, 44-44-08;
- ИП Барзул С.И, пл/р Ново-Александровск, ул. 2-я Хабаровская, 37г, понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон: 48-58-78, 48-57-77, 41-43-33.
В случае возникновения трудностей с приобретением угля необходимо обратиться:
- в департамент городского хозяйства по телефону: 300-765 (доб. 2) с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
- на горячую линию по вопросам ЖКХ по номеру: 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного (с 08.00 до 21.00 без перерывов и выходных).
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