В Южно-Сахалинске газифицирован жилой район

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске введен в эксплуатацию распределительный газопровод для газификации жилого района "Авиационная". Объект построен по муниципальной программе "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Ввод газопровода создал условия для подключения более 800 домовладений, коммерческих потребителей, нескольких садоводческих товариществ, а также запланированных к строительству поликлинической амбулатории, детских садов и спортивного объекта.

Сегодня к сетям газоснабжения были подключены первые потребители. В мероприятиях, посвященных вводу объекта, приняли участие мэр г. Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и начальник Производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Денис Лубнин.

- Мы поздравляем наших новых абонентов с началом использования голубого топлива, поскольку природный газ не просто помогает создать дома атмосферу тепла и уюта, но и дает новое качество жизни, - сказал Денис Лубнин.

В "Газпром газораспределение Дальний Восток" поступило более 200 заявок на заключение договоров о подключении к сети газоснабжения частных домовладений микрорайона.