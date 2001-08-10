Более тысячи обращений поступило на прямую линию губернатора Валерия Лимаренко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных сетях и по телефону сахалинцы и курильчане задают волнующие их вопросы. Ответы на них глава региона даст уже завтра, 10 сентября, в прямом эфире. Трансляция начнется в 15 на телеканале "ОТВ-Сахалин", а также в аккаунтах Валерия Лимаренко и Центра управления регионом в YouTube и Instagram.

В числе волнующих жителей тем - ремонт дворов, дорог и детских площадок, строительство школ и детских садов, вопросы вакцинации, субсидированных авиабилетов, переселения из ветхого и аварийного жилья, а также жилищно-коммунальной сферы.

Часть вопросов уже решена в ходе подготовки к прямой линии. К примеру, жителя Поронайска оперативно направили на офтальмологическую операцию в областной центр. В село Чехов Холмского района доставили лекарства для льготников. В военном городке Хомутово проведут перерасчет за горячую воду.

Вопросы губернатору можно задать по телефону: 8-4242-67-03-91.

Также обращения принимаются в текстовом или видео форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети. Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Instagram (https://www.instagram.com/limarenko_official/);

– Facebook (https://www.facebook.com/valery.limarenko);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official);

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Instagram (https://www.instagram.com/tsur_65/);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).