Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «Женщина года», который проводится администрацией Южно-Сахалинска. Принять участие в нем могут жительницы города старше 18 лет путем самовыдвижения либо представления кандидатуры коллективом предприятия, в котором она работает, общественной организацией, деловыми партнерами, членами семьи.

Цель конкурса — привлечение общественного внимания к роли женщины в современном мире, признание заслуг представительниц прекрасной половины человечества, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.

Победитель и лауреаты традиционно будут определены в следующих номинациях:

«Лидер общественного движения» - для женщин, активно и плодотворно занимающихся общественной деятельностью, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска, а также способствующих объединению женщин и активизации женского движения;

«Деловая женщина» - для женщин, работающих на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, внесших значительный вклад в стабильное и поступательное развитие предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социально-экономической жизни города Южно-Сахалинска, осуществляющих спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;

«Сестра милосердия» - для женщин, работающих в системе здравоохранения, социальной поддержки населения, проявляющих заботу и милосердие к людям, своими личными и профессиональными качествами заслуживших признание и уважение окружающих и пациентов;

«Сердце отдаю детям» - для педагогов, преподавателей, воспитателей, достигших высоких результатов в образовании и воспитании детей, учащихся, школьников;

«Культура и духовность» - для горожанок, внесших значительный вклад в развитие культуры города;

«Хранительница семейного очага» - для матерей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующих повышению статуса семьи в обществе или воспитывающих детей, получивших общественное признание (включая женщин с приемными детьми и женщин, которые внесли свой вклад в жизнеустройство детей-сирот).

Для участия в конкурсе представляется заявка-анкета определенной формы, которую можно скачать на официальном сайте администрации (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1338/7945), автобиография, подробная характеристика с места работы. Дополнительно могут быть предоставлены рекомендательные письма от общественных организаций, учреждений, работающих на территории Южно-Сахалинска; любая другая информация, которая позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки, например, публикации в СМИ.

Подробная информация о конкурсе, в том числе перечень документов, требования к участницам, контактные данные размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска http://yuzhno-sakh.ru/dirs/492?newsid=21568.

Пакет документов необходимо представить по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214. Телефон для справок 300-814 (доб. 1, 7).

Прием заявок продлится до 30 сентября. Подведение итогов конкурса состоится в ноябре.