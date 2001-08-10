Южно-Сахалинск отмечает День окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площади Славы Южно-Сахалинска состоялся торжественный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, представители регионального правительства, городской администрации, областной думы, епархии.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Затем торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты военнослужащих.
Для ветеранов, которые в силу различных причин не смогли сегодня присутствовать на площади Славы, уже традиционно организовали торжественные марши и концерты под окнами их домов.
Так, торжественный марш под аккомпанемент духового оркестра прошел под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Нины Викторовны Бельтюковой. Сегодня она принимала поздравления и смотрела парад с балкона своей квартиры. Южносахалинка прошла славный боевой путь. Во время войны служила в 82-ой стрелковой Ярцевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, затем переведена в военную прокуратуру. Победу встретила в Берлине. Награждена орденом Красной звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией".
Ветеран Великой Отечественной войны Ефросинья Александровна Фирсова вышла во двор и в ответ на поздравления исполнила песни.
Ефросинья Александровна - участница Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран труда Сахалинской области. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, боевыми и юбилейными медалями, медалью "За освобождение Белоруссии", медалью за доблестный труд. В 1951 году приехала на Сахалин, где проработала более 45 лет на железной дороге в дистанции зданий и сооружений.
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