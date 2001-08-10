В Поронайске прошла конференция педагогов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Площадкой августовского пленарного совещания работников образования стал зал кинотеатра "Мир", на котором встретились представители всех уровней образования муниципалитета: учителя школ, педагоги дошкольного и дополнительного образования, руководители образовательных учреждений. Мероприятия открыли мэр Александр Радомский, председатель собрания Александр Урюпин, депутат областной Думы Наталья Захарчук.
- Образование всегда было и остается приоритетным направлением, - обратился к присутствующим Александр Радомский. - В нашей стране профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. От ваших умений будет во многом зависеть, кем станут завтра выпускники и каким будет наше с вами будущее.
В начале совещания состоялась церемония награждения. Благодарственные письма получили педагогические коллективы учреждений в лице руководителей: школа №2 г.Поронайска - Лариса Сыругина, школа с.Восток - Майя Буркова, школа пгт Вахрушев - Наталья Барзул, детский сад №1 - Любовь Онучина и детский сад №2 - Татьяна Щербакова. Памятные знаки губернатора Сахалинской области "В честь 75-летия Сахалинской области" вручены Любови Мытиной, Галине Мельник, Алле Горловой, Валентине Тарабаевой и Наталье Коваль. Почетной грамотой областной думы за вклад в развитие системы профессионального образования и в связи с 55-летием со дня образования учреждения отметили директора Сахалинского политехнического центра № 3 Ирину Присекину.
Завершили поздравления награждением молодых педагогов, которым предстоит пройти долгий трудовой путь. В торжественной обстановке в дружный педагогический коллектив были приняты учителя: Анастасия Макаренко, учитель начальных классов (СОШ №1); Татьяна Маховская, учитель начальных классов (СОШ №7); Вадим Блохин, педагог дополнительного образования (СОШ №7); Анастасия Сергиенко, учитель географии (СОШ с.Леонидово); Виктория Вологдина, воспитатель (сад №34), Валерия Усольцева, учитель информатики (СОШ №7).
С основным докладом выступила директор департамента образования, культуры и спорта Наталья Анисова. В нем она отразила количество выделенных средств на подготовку к учебному году, организацию школьного питания, проблемы качества образования, достижения педагогов и обучающихся, обеспечение жильем педагогических работников, итоги летней оздоровительной кампании. Затрагивая тему государственной итоговой аттестации, она обратила внимание, что процент получивших аттестаты ежегодно увеличивается. Количество "медалистов" сократилось: 2020 год - 9 человек, в 2021 год - 5.
На следующей неделе школы района распахнут свои двери для любимых учеников, открыв двери в мир знаний.
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