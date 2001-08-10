Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2021
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Пенсионный фонд ждет отчета от более 12 тысяч сахалинских предпринимателей до 15 сентября

Пенсионный фонд ждет отчета от более 12 тысяч сахалинских предпринимателей до 15 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ОПФР по Сахалинской области напоминает о том, что срок предоставления ежемесячных сведений работодателями по форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах" за август текущего года установлен по 15 сентября 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда России.

Отчитаться за август должны 12 тысяч 309 островных работодателей.

Задача этой отчетности - определить прекратил ли пенсионер трудовую деятельность. Цель - назначить новый размер страховой пенсии с учётом всех индексаций, имевших место в период работы. Работающие пенсионеры, как известно, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.

Напоминаем. Отчетность страхователям островного региона необходимо представлять на новом бланке. В отличие от своего предшественника, документ содержит следующие изменения:

- поле "Наименование (краткое)" переименовано в "Полное или сокращенное наименование". Вносить данные необходимо в соответствии с учредительными документами;

- графа "№ п/п" в таблице заполняется сквозной нумерацией по каждому застрахованному лицу;

- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения требуется указывать полностью (без сокращений и замены инициалами);

- исключены пояснения и информация о правилах заполнения отчета.

Новый бланк отчета СЗВ-М страхователи (работодатели) могут скачать на сайте Пенсионного фонда (регион - Сахалинская область) в разделе "Информация для жителей региона", подразделе "Страхователям".

Работодатель обязан предоставлять сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у него застрахованном лице, включая работников, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.

При этом отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.

Если работодателем была представлена отчетность не по всем работникам, предусмотрена возможность направить дополняющие формы в указанные законом сроки, которые будут содержать сведения о сотрудниках, не упомянутых по какой-либо причине в ранее направленном отчете.

 

За нарушения установленных сроков предоставления отчетности и недостоверность предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждого работника, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или не были представлены. Также, страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции - 1000 рублей.

 При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

В Сахалинской области в нынешнем году санкции за нарушение законодательства были применены в отношении 3 тысяч 52 страхователей, сумма штрафов составила 5 млн. 248,5 тыс. рублей.

 

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