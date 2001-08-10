Пенсионный фонд ждет отчета от более 12 тысяч сахалинских предпринимателей до 15 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ОПФР по Сахалинской области напоминает о том, что срок предоставления ежемесячных сведений работодателями по форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах" за август текущего года установлен по 15 сентября 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда России.
Отчитаться за август должны 12 тысяч 309 островных работодателей.
Задача этой отчетности - определить прекратил ли пенсионер трудовую деятельность. Цель - назначить новый размер страховой пенсии с учётом всех индексаций, имевших место в период работы. Работающие пенсионеры, как известно, получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.
Напоминаем. Отчетность страхователям островного региона необходимо представлять на новом бланке. В отличие от своего предшественника, документ содержит следующие изменения:
- поле "Наименование (краткое)" переименовано в "Полное или сокращенное наименование". Вносить данные необходимо в соответствии с учредительными документами;
- графа "№ п/п" в таблице заполняется сквозной нумерацией по каждому застрахованному лицу;
- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" сведения требуется указывать полностью (без сокращений и замены инициалами);
- исключены пояснения и информация о правилах заполнения отчета.
Новый бланк отчета СЗВ-М страхователи (работодатели) могут скачать на сайте Пенсионного фонда (регион - Сахалинская область) в разделе "Информация для жителей региона", подразделе "Страхователям".
Работодатель обязан предоставлять сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у него застрахованном лице, включая работников, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.
При этом отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.
Если работодателем была представлена отчетность не по всем работникам, предусмотрена возможность направить дополняющие формы в указанные законом сроки, которые будут содержать сведения о сотрудниках, не упомянутых по какой-либо причине в ранее направленном отчете.
За нарушения установленных сроков предоставления отчетности и недостоверность предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждого работника, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или не были представлены. Также, страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции - 1000 рублей.
При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.
В Сахалинской области в нынешнем году санкции за нарушение законодательства были применены в отношении 3 тысяч 52 страхователей, сумма штрафов составила 5 млн. 248,5 тыс. рублей.
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