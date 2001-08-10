В Южно-Сахалинске активно штрафуют нарушителей правил благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувший четверг состоялось очередное заседание административной комиссии города Южно-Сахалинска. По результатам рассмотрения к крупным штрафам за нарушение правил благоустройства привлечены организация по предоставлению услуги связи, ресурсосберегающая организация и владелец рекламных билбордов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают в департаменте общественной безопасности и контроля, организации, в чьем ведении находятся подземные коммуникации, зачастую содержат люки колодцев в ненадлежащем состоянии. Одним из примеров является колодец, расположенный на газоне в районе многоквартирных жилых домов по ул. Комсомольской. За данное правонарушение собственник подземных сетей связи привлечен к административной ответственности. Этот случай для организации не первый, в связи с чем административной комиссией вынесено решение о наказании юридического лица штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Одна из ресурсоснабжающих организаций областного центра нарушила правила благоустройства во время производства работ на ул. Амурской. За складирование отходов на газоне компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Кроме этого, данным лицом допущено нарушение в части не восстановления (устранения повреждения) люка колодца, в одном из дворов по пр. Мира. Нарушение оперативно устранено, вынесено устное замечание.

Не остается без внимания сотрудников департамента во время рейдовых мероприятий и состояние рекламных конструкций. В частности у билбордов, размещенных на ул. Ленина (район ТРК «Сити Молл»), не окрашены опоры. Это послужило основанием для привлечения собственника конструкций к административному штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Также административной комиссией за нарушение требований правил благоустройства к ответственности привлечены граждане и организации, в том числе захламляющие мусором территорию города.

Так, к административному наказанию в размере 3 тыс. рублей привлечен гражданин, который осуществлял строительство нежилого здания на ул. Куропатко, после чего не вывез строительный мусор. Кроме того, гражданин также получил административный штраф в размере 4 тыс. рублей за непринятие мер по восстановлению крышек люков колодцев на территории.

Особое внимание также уделено собственникам индивидуальных жилых домов частного сектора, которые складируют различный мусор за пределами своего ограждения. Один из собственников индивидуального жилого дома в частном секторе по пер. Больничному за складирование мусора за пределами своего земельного участка привлечен к административной ответственности в размере 1 тыс. рублей.

За несоблюдение требований по содержанию земельного участка в части окоса травы и захламления территории собственник участка по ул. 3-я Строительная привлечен к административной ответственности за каждое правонарушение. Общая сумма штрафа составила 4 тыс. рублей.

Напоминаем, что на всей территории городского округа, кроме специально отведенных мест, запрещается сброс/разлив жидких отходов производства и потребления. За нарушение данных требований водитель бетономешалки, осуществивший слив отходов по пер. Грушевому в Южно-Сахалинске, привлечен к административной ответственности в размере 1500 рублей.

Административной комиссией города Южно-Сахалинска на постоянной основе ведется мониторинг городского пространства на предмет содержания элементов благоустройства. Так, в ходе рейдового мероприятия выявлен факт ненадлежащего содержания фасада здания, расположенного на Коммунистическом проспекте. Собственнику вынесено предупреждение с требование устранить нарушение в короткие сроки.