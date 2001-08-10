Тихоокеанское
информационное агентство
26 Августа 2021
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13:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня на южно-курильском направлении планируется выполнить четыре авиарейса

Сегодня на южно-курильском направлении планируется выполнить четыре авиарейса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" совершит полеты между Сахалином и Кунаширом в случае благоприятных метеоусловий.

Рейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно планируется выполнить во второй половине дня. Вылета ожидают более 200 пассажиров.

Ранее, с 22 августа, рейсы на этом направлении отменялись из-за сложных погодных условий, не позволяющих совершить безопасную посадку на курильском острове. Ситуация находится на контроле областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Авиакомпания обеспечила пассажиров бесплатным питанием и местом проживания.

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