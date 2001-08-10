В Южно-Сахалинске восстановлено движение через перекресток улиц Ленина - Бумажная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проезд для транспорта возобновлен через перекресток ул. Ленина и Бумажной в Южно-Сахалинске. Подрядная организация, как и обещала, в короткие сроки выполнила работы по замене всех коммуникаций и с 16 августа перезапустила движение. Сейчас по ул. Бумажной проезд открыт. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Исполнение поручений утром 16 августа проконтролировал мэр областного центра Сергей Надсадин:
- Несмотря на большой объем работ капитального характера, подрядная организация работает ритмично и профессионально. Хочу напомнить, что контракт по капитальному ремонту ул. Ленина от ул. Сахалинской до заезда на ОТБ завершается 1 ноября. Но мы понимаем важность данной магистрали и остроту ситуации, которая образовалась с перекрытием улицы. Поэтому была достигнута договоренность - движение по ул. Ленина откроют к 26 августа. Параллельно дорожники будут ремонтировать тротуары, чтобы к 1 сентября обеспечить проход к учебным заведениям.
Кроме того, по требованию Сергея Надсадина специалисты начинают работы по восстановлению движения на улице Сахалинской, там где было организовано круговое движение. Напомним, это участки Ленина-Сахалинская и Сахалинская-Крюкова. Так, кольца там будут демонтированы сегодня ночью. Так же будут убраны "столбики" и нанесена соответствующая разметка.
Напомним, силами подрядной организации здесь проеден ряд работ: переложены два магистральных водопровода, построен водопроводный колодец, реконструирован водопроводная камера, проложена подземная канализация, в которую убраны провода уличного освещения и кабели связи. Также вскрыты и переложены 6 высоковольтных кабелей.
Кроме того, напоминаем, что сегодня ремонтные работы продолжаются на участке ул. Комсомольская от пр. Победы до моста через руч. Пригородный (проезд закрыт до ул. Пограничной). Открыть движение здесь планируется к 23 августа. Работы на ул. Чехова по по реконструкции теплового коллектора также подходят к завершению. Открыть движения здесь планируется 27-28 августа. На ул. Украинской, где также проводятся работы капитального характера, сквозной проезд планируется открыть к 26-28 августа.
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