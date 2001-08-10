Еще два маршрута в Южно-Сахалинске будут работать без кондукторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице с завтрашнего дня еще не двух маршрутах №12 и 71 будет работать система бескондукторной оплаты проезда.

Как рассказал ТИА "Острова" директор МУП "Транспортная компания" Сергей Павлов, сейчас новыми валидаторами оборудовано 39 автобусов, которые будут курсировать по 4 маршрутам: № 3, 10, 12 и 71.

- В эту субботу мы запускаем на маршрутах №71 и 12 бескондукторную систему оплаты проезда. В конце августа планируем установить валидаторы в автобусах еще двух маршрутов. Это позволит упростить процесс произведения оплаты проезда, сокращая время обслуживания пассажиров и делая поездку более комфортной, - отметил Сергей Павлов.

Так, для удобства горожан расплатиться с помощью валидатора можно возле любого входа в автобус. Для этого нужно лишь приложить карту, смартфон или другое устройство к терминалу в салоне транспортного средства.

Напомним, одна из важных особенностей бескондукторной системы в том, что терминалы не выдают чеки - вся информация остается в базе (билет выдается только при оплате наличными). На маршрутах, где установлены валидаторы, будут работать контролеры, которые могут выборочно проверить пассажиров на предмет оплаты проезда с помощью специального портативного устройства. Если приложить к нему карту, на мониторе отобразится информация, что транзакция на этом рейсе была совершена либо нет.

Для тех, кому удобнее оплачивать проезд наличными, остается возможность сделать это у водителя автобуса.