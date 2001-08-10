Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2021
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17:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям пострадавшего от пожара дома в Луговом выдают не более 100 тысяч на семью

Жителям пострадавшего от пожара дома в Луговом выдают не более 100 тысяч на семью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу с жителями пострадавшего от пожара дома № 39 по ул. 2-я Железнодорожная. Сегодня горожане получали первые выплаты.

Для удобства семей специалисты муниципалитета выехали в планировочный район. Здесь была организована процедура получения положенных средств: по 20 тысяч рублей на каждого жильца, но не более 100 тысяч в целом на семью. За сегодня мерами поддержки воспользовались жильцы 15 квартир, выплачено более 600 тысяч рублей. Работа продолжается. В случае необходимости специалисты будут вести прием и завтра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.  

- Очень оперативно все организовали, уже на следующий день после пожара можно было прийти в мобильный центр, где собирали документы. Все вежливо, корректно. Многодетным семьям, пенсионерам это, конечно, существенная помощь. Мне повезло - мебель не пострадала, но залило немного комнату. Но помощь весьма кстати, на небольшой ремонт хватит, - рассказала Анна Николаенко.

Напомним, что на основании актов обследования и выявленных повреждений также предусмотрены выплаты отдельным категориям граждан - семьям с несовершеннолетними детьми, ветеранам, инвалидам и другим социально уязвимым категориям. После повторного актирования ущерба пострадавшие смогут получить до 50 тысяч рублей.

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