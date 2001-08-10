Неравнодушные южносахалинцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благодаря сообщениям о незаконной парковке на портале "Сахалин.Онлайн" в этом году уже обработано более 2000 обращений о правонарушениях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По поступающим сигналам от жителей сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проводят рейды по наиболее проблемным адресам и незамедлительно выезжают на место для фиксации правонарушения с использованием технических средств автоматической фиксации правонарушений (ПАК "Дозор-МП"). В том числе сотрудники оперативно отработали дворы по пр. Мира, 282 и 282а, о незаконной парковке в которых на "Сахалин.Онлайн", а также в одно из местных СМИ сообщил неравнодушный житель.

Такой подход позволил достичь определенной эффективности - средняя оценка работы сотрудников в данном разделе портала "Сахалин.Онлайн", выставленная жителями, составила 4,7 балла из 5 возможных.

В результате рейдов и отработки информации от жителей к административной ответственности привлечено уже более 2000 правонарушителей. Имеются факты привлечения и юридических лиц.

Остается актуальной проблема поступления в "Сахалин.Онлайн" обращений по вопросам, находящимся в ведении ГИБДД, в частности таких, как парковка на тротуаре, местах для инвалидов и иных нарушений правил дорожного движения.

Эти нарушения оперативно не могут быть рассмотрены, так как ГИБДД не является участником в системе «Сахалин.Онлайн». Обращения необходимо направлять через официальный сайт УГИБДД УМВД России по Сахалинской области по ссылке: https://xn--90adear.xn--p1ai/request_main

Напомним, что в целях предотвращения правонарушений данной категории департаментом общественной безопасности и контроля разработаны информационные таблички, которые размещены в открытом доступе для скачивания жителями и управляющими компаниями (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3390/24935).

Как пояснил и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции по Сахалинской области Константин Истомин, управляющие компании и заинтересованные граждане могут установить данные таблички на проблемных земельных участках, относящихся к соответствующему многоквартирному дому. Сохранение газонов и цветников во дворах - это совместная задача. Более того, на управляющие компании возложена обязанность содержать и сохранять газон и озелененную территорию, находящуюся в обслуживании.