Неравнодушные южносахалинцы "сдали" уже более двух тысяч любителей парковаться на газонах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря сообщениям о незаконной парковке на портале "Сахалин.Онлайн" в этом году уже обработано более 2000 обращений о правонарушениях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По поступающим сигналам от жителей сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проводят рейды по наиболее проблемным адресам и незамедлительно выезжают на место для фиксации правонарушения с использованием технических средств автоматической фиксации правонарушений (ПАК "Дозор-МП"). В том числе сотрудники оперативно отработали дворы по пр. Мира, 282 и 282а, о незаконной парковке в которых на "Сахалин.Онлайн", а также в одно из местных СМИ сообщил неравнодушный житель.
Такой подход позволил достичь определенной эффективности - средняя оценка работы сотрудников в данном разделе портала "Сахалин.Онлайн", выставленная жителями, составила 4,7 балла из 5 возможных.
В результате рейдов и отработки информации от жителей к административной ответственности привлечено уже более 2000 правонарушителей. Имеются факты привлечения и юридических лиц.
Остается актуальной проблема поступления в "Сахалин.Онлайн" обращений по вопросам, находящимся в ведении ГИБДД, в частности таких, как парковка на тротуаре, местах для инвалидов и иных нарушений правил дорожного движения.
Эти нарушения оперативно не могут быть рассмотрены, так как ГИБДД не является участником в системе «Сахалин.Онлайн». Обращения необходимо направлять через официальный сайт УГИБДД УМВД России по Сахалинской области по ссылке: https://xn--90adear.xn--p1ai/request_main
Напомним, что в целях предотвращения правонарушений данной категории департаментом общественной безопасности и контроля разработаны информационные таблички, которые размещены в открытом доступе для скачивания жителями и управляющими компаниями (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3390/24935).
Как пояснил и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции по Сахалинской области Константин Истомин, управляющие компании и заинтересованные граждане могут установить данные таблички на проблемных земельных участках, относящихся к соответствующему многоквартирному дому. Сохранение газонов и цветников во дворах - это совместная задача. Более того, на управляющие компании возложена обязанность содержать и сохранять газон и озелененную территорию, находящуюся в обслуживании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:24 Сегодня После выходных в Южно-Сахалинске автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения
14:19 Сегодня Паралимпийцы рассказали Путину, как проходит их подготовка к играм на Сахалине
14:40 Сегодня По поручению Валерия Лимаренко в Березняках проверят движение автобусов
17:05 Сегодня На улице Сахалинской в Южном добавят дополнительную полосу для движения
10:19 5 Августа На Сахалине продавец салона связи осужден за нарушение тайны телефонных разговоров
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
10:01 4 Августа Для сахалинцев запустили чартеры в Москву с экскурсией за 41 тысячу рублей
14:14 4 Августа Ремонтируемый участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать во второй половине августа
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
- 11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
- 10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
- 14:14 4 Августа Ремонтируемый участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать во второй половине августа
- 10:39 2 Августа На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм "Алексендр Невский"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?