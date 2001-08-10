Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2021
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16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

10 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

10 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 10 августа с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Комсомольская, 263-281, 263А-267А, 279А;

- ул. Есенина, 4, 12, 12А;

- ул. Пуркаева, 27-33, 27А-31А, 27Б, 29Б.

По вопросам отсутствия водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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