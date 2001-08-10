Мэрия Южно-Сахалинска опубликовала список дворов, которые отремонтируют в эти выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. На сегодня ликвидировано более 14 500 кв. метров дефектов асфальтового покрытия в 207 дворах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В планах на предстоящие выходные дни у городских дорожников привести в порядок территории по следующим адресам:
- ул. Поповича, 14, 16, 73, 75, 77;
- ул. Пограничная, 61, 61А;
- ул. Украинская, 7, 9, 11А, 115, 119;
- ул. Есенина, 44А, 48, 50А;
- ул. Ленина, 304, 306;
- ул. Емельянова, 114, 116;
- ул. Комсомольская, 191.
Также работы продолжатся на ул. Долинской. Стоит отметить, что ремонтные работы могут быть скорректированы по погодным условиям.
Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра по поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится с 1 июля. Учитывая большой объем работ и благоприятные погодные условия в нынешнем строительном сезоне, срок выполнения текущего ремонта дворовых территорий был продлен.
Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210). Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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