Мэрия Южно-Сахалинска опубликовала список дворов, которые отремонтируют в эти выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается текущий ремонт дворовых территорий. На сегодня ликвидировано более 14 500 кв. метров дефектов асфальтового покрытия в 207 дворах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В планах на предстоящие выходные дни у городских дорожников привести в порядок территории по следующим адресам:

- ул. Поповича, 14, 16, 73, 75, 77;

- ул. Пограничная, 61, 61А;

- ул. Украинская, 7, 9, 11А, 115, 119;

- ул. Есенина, 44А, 48, 50А;

- ул. Ленина, 304, 306;

- ул. Емельянова, 114, 116;

- ул. Комсомольская, 191.

Также работы продолжатся на ул. Долинской. Стоит отметить, что ремонтные работы могут быть скорректированы по погодным условиям.

Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра по поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится с 1 июля. Учитывая большой объем работ и благоприятные погодные условия в нынешнем строительном сезоне, срок выполнения текущего ремонта дворовых территорий был продлен.

Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210). Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.