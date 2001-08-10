Островитян приглашают на открытие выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 сентября в 16:00 Сахалинский областной краеведческий музей, совместно с муниципальными музеями региона, приглашает на открытие выставки «Сахалин индустриальный…», приуроченной к 130-летию музейного дела Сахалинской области, рассказали ТИА «Острова» в музее.

Выставка организована совместно с Историко-культурным центром Холмского муниципального округа, Долинским историко-краеведческим музеем, Тымовским и Томаринским краеведческими музеями при поддержке главы региона и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

В едином пространстве объединены коллекции четырех районных музеев, раскрывающих уникальную специфику каждого округа: рыболовную, лесозаготовительную, угледобывающую и сельскохозяйственную. Документы, фотографии, подлинные предметы быта рассказывают о повседневной трудовой жизни жителей острова в 1960-1980-х годах – эпоху развитого социализма, когда труд перестал восприниматься исключительно как подвиг и стал достойной, уважаемой работой, дававшей человеку стабильность и уверенность.

Приглашаем жителей и гостей города посетить выставку, которая будет работать до 25 октября 2026 года.