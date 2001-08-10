Сахалинский краеведческий музей открыл выставку памяти ученого Андрея Клитина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась юбилейная выставка, посвященная памяти Андрея Константиновича Клитина — кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника СахНИРО, главного научного сотрудника музея, энтомолога, публициста и путешественника. Его жизнь, хоть и недолгая, была наполнена множеством открытий и ярких впечатлений.

На торжественном мероприятии собрались те, кто знал Андрея Константиновича лично. Коллеги отзываются о нем как о выдающемся ученом с широким кругом научных интересов — от сбора обширной коллекции насекомых и описания новых подвидов до изучения крабов, к местам обитания которых он неоднократно погружался на глубоководных аппаратах. Результаты его деятельности представлены на выставке в виде книг, научных трудов и коллекций, которые сегодня составляют часть естественно-научных фондов музея.

Особое место на экспозиции занимает менее формальная, но не менее важная сторона жизни Андрея Константиновича — его страсть к путешествиям. Своими воспоминаниями поделился Владимир Шищенко, не раз выступавший для Клитина компаньоном в походах. Он рассказал, что вместе с Андреем побывал на Набильском хребте, хребте Клокова и в большом путешествии по Аргентине. Шищенко отметил, что его всегда восхищали энергия и работоспособность Клитина: в походах ученый успевал совмещать удовольствие от процесса с непрерывной исследовательской работой по самым разным темам, поскольку интересовался очень многим.

Как рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее, создатели выставки стремились отразить всю многогранность удивительной судьбы Андрея Клитина. Прикоснуться к его наследию можно до 30 августа.