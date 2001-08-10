Жителей Южно-Сахалинска приглашают на семейный праздник в библиотеку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 8 июля состоится серия мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Организаторы подготовили разноплановую программу, которая будет интересна гостям самого разного возраста.
Торжественное открытие областной акции под названием «Читаем всей семьёй» намечено на полдень. С этого момента для посетителей начнут функционировать сразу несколько площадок. В интерактивной зоне «Ромашка семейных ценностей» каждый желающий сможет написать на лепестках символического цветка собственное понимание семьи. Параллельно развернется семейный турнир «Поединок поколений», где участникам предстоит продемонстрировать ловкость и скорость реакции в компании родных.
В течение всего дня на территории библиотеки будет работать выставка-ярмарка «Творение сердец», на которой представят свои работы молодые люди с инвалидностью из АНО «Центр САМИ». Также все желающие смогут посетить мастер-класс «Семья за одним столом» — под руководством мастера Виктора Мещерякова гости научатся вытачивать деревянную ложку.
С 12:30 стартуют творческие занятия по созданию объемных ромашек в технике оригами («Ромашка на счастье») и плетению ярких браслетов с пожеланиями для близких («Семейная нить»). Кроме того, в это же время откроются краеведческая игротека с настольными экологическими играми о флоре и фауне Сахалина и Курильских островов, книжная экспозиция «Сказочный остров» с изданиями местных народных сказок, спортивный калейдоскоп с эстафетами, твистером и кольцебросом, а также викторина «Тайна книжных страниц» и игры на логику и эрудицию, включая «Установи семейные связи» и «Фарфор или железо, ромашка или лён?».
В 14:00 для гостей начнется концертная часть праздника «В кругу семьи» с музыкальными, поэтическими и хореографическими номерами. В это же время запланированы интеллектуальная игра «Семейное древо», а также мастер-классы по созданию миниатюр в морских ракушках («Библиотека фантазий») и изготовлению традиционной русской тряпичной игрушки. На протяжении праздника посетителей будет развлекать маскот-калан, который поможет создать уютную и теплую атмосферу, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Все мероприятия пройдут на площадке перед главным входом в библиотеку. В случае дождя или другой непогоды организаторы перенесут все активности на первый этаж здания. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (4242) 45-25-26.
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