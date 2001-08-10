Сахалинцам старшего возраста показали подлинники дымковской и филимоновской игрушки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова продолжают реализовывать программу, посвященную русской традиционной художественной культуре. Очередное мероприятие в рамках этого цикла было адресовано представителям старшего поколения.

Интерактивное занятие под названием «Русская игрушка» состоялось 29 июня. Его гостями стали посетители Центра социального обслуживания населения. Организаторы ставили перед собой задачу познакомить аудиторию с разнообразием и богатством отечественных народных промыслов.

Встреча была выстроена в необычном тактильном и эмоциональном формате. Участники не просто прослушали лекцию, но и получили возможность напрямую взаимодействовать с экспонатами и материалами. Гости листали специализированные альбомы и книги, авторами которых являются ведущие российские искусствоведческие специалисты. Кроме того, они рассматривали подлинные образцы игрушек, выполненных из глины и дерева, а также слушали, как звучат традиционные глиняные свистульки.

Особое внимание на занятии уделили самым известным в мире брендам русского народного творчества. В их числе оказались яркая и жизнерадостная дымковская игрушка, изящная по формам филимоновская, а также самобытная каргопольская и знаменитая своей трогательностью богородская игрушка.

Как отмечают организаторы мероприятия, подобные погружения в историю народного творчества служат не только сохранению культурного кода и его передаче молодому поколению. Они также оказывают заметное терапевтическое воздействие на участников. Работа с образами, уходящими корнями в традицию, и знакомые с детства звуки надолго улучшают эмоциональный фон, вызывают светлые ностальгические чувства и дарят людям радость от соприкосновения с творчеством.

Все книги и иллюстрированные альбомы по декоративно-прикладному искусству, которые демонстрировались на занятии, хранятся в фонде зала имени А.П. Чехова, расположенного на втором этаже библиотеки. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, эти издания доступны для чтения любому желающему читателю.

В библиотеке подчеркивают, что проведение культурно-просветительских встреч для организованных групп и людей старшего возраста стало регулярной практикой. Особое внимание в своей работе сотрудники уделяют проектам, которые направлены на поддержку активного долголетия, помогают пожилым людям адаптироваться в социуме и гарантируют равный доступ к культурным ценностям для всех категорий граждан.