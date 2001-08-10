В сахалинском музее книги Чехова покажут выставку портретов на пуховых платках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День России музей книги Чехова представит галерею портретов знаменитых соотечественников – от Петра I до Льва Яшина. Уникальные изображения выполнены не на холсте, а на оренбургских пуховых платках. Как рассказали ТИА «Острова» в музее, выставка «Оренбургский пуховый платок. Великие люди России» откроется 12 июня. Экспозицию создали совместно с Оренбургским областным музеем изобразительных искусств.

В 2024 году «Фабрика оренбургских пуховых платков» отметила 85-летие. К юбилею специалисты предприятия подготовили коллекцию «Великие люди России». Вдохновением для неё послужили выдающиеся деятели страны – писатели, поэты, актёры, музыканты. Серия насчитывает более 15 платков, и каждый посвящён отдельной великой личности, формировавшей историю России.

Технологи фабрики проявили высочайшее мастерство и создали уникальные детализированные портреты. При этом они сохранили традиции старинного вида искусства. Оренбургский пуховый платок давно перестал быть просто предметом гардероба или строчкой из песни Людмилы Зыкиной – это настоящий символ русской культуры. Кстати, портрет самой певицы также вошёл в экспозицию.

Торжественное открытие выставки в музее книги Чехова назначено на 12 июня, старт в 10:30. В честь Дня России вход для посетителей сделали свободным. Экспозиция продолжит работу до 12 июля.