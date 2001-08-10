На Сахалине открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке начала работу тематическая экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику. Выставка под названием «Безупречное служение» знакомит посетителей с ключевыми вехами развития отечественного библиотечного дела и достижениями выдающихся деятелей этой сферы.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, экспозиция открылась в главной островной библиотеке 25 мая и приурочена к Общероссийскому дню библиотек. На стендах можно проследить, как на протяжении десятилетий формировались и совершенствовались подходы к организации библиотечной работы. Организаторы подчёркивают, что бережное хранение традиций просвещения здесь органично сочетается с внедрением инновационных технологий. Портреты и научные труды видных деятелей отрасли позволяют увидеть, что за кажущейся простотой повседневной деятельности библиотекаря стоят колоссальные усилия многих поколений специалистов. Именно эти люди собирали и оберегали фонды, разрабатывали системы классификации, изучали читательские запросы, создавали методики взаимодействия с аудиторией и закладывали научный фундамент всей библиотечной отрасли.

Отдельный раздел выставки посвящён работам трёх крупных учёных, юбилеи которых в ближайшее время отмечает профессиональное сообщество. Так, в 2026 году исполняется 155 лет со дня рождения Любови Хавкиной. Её труды легли в основу учебных программ институтов и колледжей, где готовят квалифицированных библиотекарей. Кроме того, в 2026 году отмечает 90-летний юбилей Маргарита Дворкина — автор более 280 научных работ, включая монографии и учебные пособия. В этих изданиях отражены современные подходы к библиотечно-информационному обслуживанию населения. Ещё один юбиляр — Эдуард Сукиасян: в 2027 году ему исполнится 90 лет. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской библиотеке, центральное место в части экспозиции, посвящённой этому учёному, занимают материалы, связанные с его работой в качестве главного редактора «Библиотечно-библиографической классификации». Этот труд сегодня активно используется для систематизации и поиска информации не только в фондах традиционных библиотек, но и в поисковых системах сети Интернет.

Экспозиция размещена в зале справочно-библиографических и информационных услуг СахОУНБ имени Н.А. Тарасова на втором этаже и будет доступна для посещения до 28 мая.