14:16, | Новости культуры Сахалина и Курил

В южно-сахалинском музее расскажут об отношениях Чехова и Шаляпина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музей книги А.П. Чехова в Южно-Сахалинске возобновляет работу просветительского проекта "МУЗейник" в новом формате музыкального лектория. Первое мероприятие цикла, которое пройдет при поддержке областного министерства культуры, посвятили дружбе Антона Чехова и Фёдора Шаляпина.

Гостям лектория расскажут, как осенью 1898 года в Ялте познакомились оперный гений и классик русской литературы. Участники встречи узнают, почему Шаляпин высоко ценил творчество Чехова и как театр, литература и музыка сблизили двух великих людей. Как сообщили ТИА "Острова" в музее, в программе вечера прозвучат уникальные архивные записи голоса Фёдора Шаляпина.

Лекцию проведет музыковед Татьяна Игнатьева. Мероприятие состоится 17 сентября в 18:00 в литературной гостиной музея. Стоимость входного билета составляет 500 рублей.

Возрастные ограничения 6+

